الاحتلال يهدم عددا من المنشآت التجارية قرب حاجز الجلمة شمال جنين

جنين / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المنشآت التجارية قرب حاجز الجلمة شمال جنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة، بأن جرافات الاحتلال هدمت وأزالت عددا من البسطات التي تقع على جانبي الطريق المؤدي إلى حاجز الجلمة، علما أن هذه البسطات هي مصدر الرزق الوحيد للمواطنين هناك، وعرف من أصحابها علي عصام لحلوح، ومؤمن عامر أبو فرحة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت قبل شهر محلا تجاريا، وأزالت عددا من بسطات الخضار، وأخطرت بهدم 5 منشآت تجارية قرب الحاجز العسكري "الجلمة" شمال جنين.