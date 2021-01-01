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الاونروا : التقدم في ملف اعادة اعمار البيوت المدمرة كليا في غزة بلغ 74% حتى الان

الثلاثاء 26 يوليو 2022 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : التقدم في ملف اعادة اعمار البيوت المدمرة كليا في غزة بلغ 74% حتى الان



غزة / سما /

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن عملية إعادة الإعمار للمنازل التي دمرت خلال صراع 2021 مستمرة وانه364 منزل يتم إعادة إعمارها حالياً فيما سيتم إدراج حوالي 100  حالة جديدة خلال الأسبوع القادم لاستلام الدفعة الاولى،  مما سيشكل ما نسبته 74% من قوائم الأونروا من المنازل المهدمة كلياً و التي ينطبق عليها الشروط اللازمة.

وقال في تصريحات اذاعية "انه تم دفع بدل الايجارات لعدد 657 عائلة حتى  نهاية شهر أغسطس  القادم و سيتم تسليمهم بدل الايجارات الجديدة فورا بعد اغسطس حتى نهاية العام ".

 واكد "أنه قد تم في وقت سابق الانتهاء من دفع بدل الاصلاحات لما يزيد عن 7,000 عائلة في أنحاء قطاع غزة".

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