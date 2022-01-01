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دويكات: توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر

الثلاثاء 26 يوليو 2022 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
دويكات: توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر



رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، يوم  الثلاثاء، عن أن أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة نابلس تمكنت من توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، والمواطن محمود حجاب وعائلته.

وأضاف دويكات في اتصال هاتفي مع "الوكالة الرسمية  أن التحقيقات جارية مع هؤلاء المشتبه بهم، لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للعدالة في إطار القانون.

وأكد دويكات، استمرار المؤسسة الأمنية بمختلف أذرعها في جهودها وعملها الأمني لملاحقة الخارجين عن القانون والنظام ومرتكبي الاعتداءات على المواطنين، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس، مشددا على أنه لا غطاء لأحد، وأن الجميع سواسية أمام القانون.

وتابع: "في الوقت الذي نرى فيه ارتياحا كبيرا لدى جمهورنا الفلسطيني في محافظة نابلس بهذه الاجراءات، نؤكد أن هذا العمل الأمني لن يكون موسميا بل سيبقى مستمرا في جميع محافظات الوطن، من أجل القضاء على كل مظاهر الفوضى والفلتان، حفاظا على السلم الأهلي، وعلى حقوق المواطنين، وممتلكاتهم".

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