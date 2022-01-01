إنجاز تاريخي لمنتخب الطائرة الفلسطيني للشباب في "غرب آسيا"

الدمام / سما /

حقق المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب انتصارا غاليا على نظيره السوري (3-2)، ليبلغ الدور ربع النهائي من بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة التي تقام في مدينة "الدمام" بالسعودية.



وقلب "الفدائي" تأخره بشوطين، إلى فوز بثلاثة أشواط، إذ انتهى الأول والثاني (23-25)، و(13-25) للمنتخب السوري, قبل أن يعود الوطني ويفوز بالثالث والرابع (25-21)، و(25-18)، ثم حسم الخامس والفاصل لصالحه (15-13).



وبذلك احتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف السعودية المتصدرة بـ9 نقاط، وتبقى له الثلاثاء مباراة مع الكويت في دور المجموعات.