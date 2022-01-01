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إنجاز تاريخي لمنتخب الطائرة الفلسطيني للشباب في "غرب آسيا"

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنجاز تاريخي لمنتخب الطائرة الفلسطيني للشباب في "غرب آسيا"



الدمام / سما /

حقق المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب انتصارا غاليا على نظيره السوري (3-2)، ليبلغ الدور ربع النهائي من بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة التي تقام في مدينة "الدمام" بالسعودية.

وقلب "الفدائي" تأخره بشوطين، إلى فوز بثلاثة أشواط، إذ انتهى الأول والثاني (23-25)، و(13-25) للمنتخب السوري, قبل أن يعود الوطني ويفوز بالثالث والرابع (25-21)، و(25-18)، ثم حسم الخامس والفاصل لصالحه (15-13).

وبذلك احتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف السعودية المتصدرة بـ9 نقاط، وتبقى له الثلاثاء مباراة مع الكويت في دور المجموعات.

#الدماغ #الدمام #السعودية #منتخب الطائرة

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