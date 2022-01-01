بدعم من بنك فلسطين.. اللجنة البارالمبية تنظم يوماً رياضياً لذوي الإعاقة في نابلس

رام الله / سما /

نظمت اللجنة البارالمبية الفلسطينية بالشراكة مع بنك فلسطين، يوماً رياضياً للأشخاص من ذوات وذوي الإعاقة في القرية الرياضية بمدينة نابلس، بمشاركة مجموعة من الأندية الرياضية، والذي اشتمل على مجموعة من الفعاليات الرياضية، أبرزها كرة القدم، تنس الطاولة، كرة الطائرة جلوس، ورفع الاثقال، إضافة إلى السباحة، وذلك بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وعبرت السيدة أريج دروزة مديرة فرع رفيديا عن سعادتها بدعم هذا اليوم الرياضي قائلة " يسعدنا في بنك فلسطين أن نكون جزءاً من هذه الفعاليات بالشراكة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية، والتي من شأنها أن تساهم في خدمة أهداف مجتمعية نبيلة من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة".

وأكدت دروزة أن بنك فلسطين يولي اهتماماً خاصاً بالرياضة التي تندرج ضمن استراتيجيتنا في دعم الشباب، بهدف تعزيز دور المؤسسات والفعاليات الرياضية في مختلف محافظات الوطن، وذلك سعياً نحو مستقبل رياضي صحي لشبابنا.

وأضافت دروزة أن دعم البنك لهذه الأنشطة والفعاليات يساهم بشكل كبير في صقل المواهب وتنميتها وبناء قدراتهم الجسدية، للمساهمة في خلق جيل رياضي مثابر وقوي، مثمنة في الوقت ذاته دور اللجنة البارالمبية الفلسطينية على جهودها في احتضان وتنظيم هذه الفعاليات، آمله أن تسهم هذه الأنشطة مساعدتهم في تمثيل فلسطين محلياً ودولياً.

ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية مروان الوشاحي أن هذا اليوم هو باكورة الأنشطة الرياضية التي تنفذها اللجنة ضمن رزمة أنشطة رياضية ستشمل شقي الوطن، وأكد الوشاحي أن هذه الفعاليات تهدف الى تفعيل النشاط الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى اكتشاف لاعبين جدد للانخراط في المنتخبات الرياضية وذلك تحضيراً للمشاركات الرياضية الإقليمية والعالمية. ووجه الوشاحي خلال كلمته شكره الى بنك فلسطين على مبادراته الدائمة في دعم الأنشطة الرياضية، وعلى رأسها رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي نهاية فعاليات اليوم الرياضي تم تكريم جميع اللاعبات واللاعبين بميداليات رمزية، وتقديم الدروع التقديرية لكافة الاندية التي شاركت في اليوم الرياضي، وللقرية الرياضية وبنك فلسطين.