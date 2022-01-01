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فيديو.. فلسطين تفوز على السودان في كأس العرب للشباب

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فلسطين تفوز على السودان في كأس العرب للشباب



غزة / سما /

حقق المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب فوزاً على منتخب السودان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، لحساب منافسات ضمن المجموعة السادسة، من بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، المقامة في السعودية.

سجل ثلاثية السودان كل من فوزي عمر وأحمد محمد وأمجد إبراهيم، بينما جاءت خماسية فلسطين عن طريق محمد محمود ومنير البدارين وقيس الحطاب ومحمد صندوقة وداني درياس.

واحتل المنتخب الفلسطيني ونظيره المغربي صدارة ترتيب المجموعة السادسة بـ 3 نقاط لكل منهما، يليهما منتخب السودان بدون رصيد.

وتختتم منافسات المجموعة السادسة بالمباراة التي تجمع بين منتخبي فلسطين والمغرب يوم الخميس المقبل.

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