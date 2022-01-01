  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

انسحاب فريق خامس من دوري كرة القدم الشاطئية

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
انسحاب فريق خامس من دوري كرة القدم الشاطئية



غزة / سما /

أعلن نادي شباب الزوايدة انسحابه من بطولة كرة القدم الشاطئية، والتي ينظمها اتحاد الكرة، على ملعب نادي نماء الترابي شرق غزة.

وجاء قرار الزوايدة بالانسحاب المتأخر من البطولة رغم خوضه المباراة الأولى التي خسرها من نماء بنتيجة (6×2)، بعد أيام من الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد يوم التاسع من سبتمبر القادم.

وكانت 4 فرق قد سبقت الزوايدة في الانسحاب وهي: الصداقة، والشجاعية، وشباب جباليا، والأهلي، ليصبح بذلك عدد الفرق المشاركة 7 فقط، من أصل 56 ناديًا في غزة.

ويشارك في البطولة أندية (خدمات الشاطئ، الهلال، الجلاء، غزة الرياضي، نماء، شباب خانيونس، الصلاح). وكان مقرر أن يلتقي شباب خانيونس مع الزوايدة المنسحب ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي سيتأهل منها مباشرة شباب خانيونس ونماء للدور القادم.

#الكرة الشاطئية #شباب الزوايدة

الأكثر قراءة اليوم

أصبح رمزًا للانتفاضة .. والد الشهيد رعد حازم تحت مقصلة تحريض الاحتلال

الامن الاسرائيلي: عائلات من بيت لحم ستستخدم مطار "رامون" للسفر

مهندس اتفاقيات التطبيع يكشف عن إصابته بالسرطان

أسعار صرف العملات وسبب انخفاض الدولار

الجهاد الاسلامي: ملتزمون بواجبنا تجاه الأسرى مهما بلغ الثمن

نصر الله: قادرون لإخضاع "إسرائيل" ولدينا مسيرات لا يمكن اسقاطها..

غانتس: لن نشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو ولا تقدم في قضية الاسرى لدى حماس

الأخبار الرئيسية

الاونروا : التقدم في ملف اعادة اعمار البيوت المدمرة كليا في غزة بلغ 74% حتى الان

بيانكو

السياحة بغزة تقرر إغلاق شاليه منتجع بيانكو حتى إشعار آخر

FCT1Z

تفاصيل جديدة لقاتل والده في جنين .. "نمت بعد الجريمة وارتحت منه"!

قلق أمني إسرائيلي متزايد من لحظة غياب الرئيس عباس

f0c558820ae8924fa76a509f30420a52

قوات الاحتلال تهدم منزلي منفذي عملية ارئيل في سلفيت

الاتصالات الفلسطينية