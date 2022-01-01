انسحاب فريق خامس من دوري كرة القدم الشاطئية

غزة / سما /

أعلن نادي شباب الزوايدة انسحابه من بطولة كرة القدم الشاطئية، والتي ينظمها اتحاد الكرة، على ملعب نادي نماء الترابي شرق غزة.

وجاء قرار الزوايدة بالانسحاب المتأخر من البطولة رغم خوضه المباراة الأولى التي خسرها من نماء بنتيجة (6×2)، بعد أيام من الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد يوم التاسع من سبتمبر القادم.

وكانت 4 فرق قد سبقت الزوايدة في الانسحاب وهي: الصداقة، والشجاعية، وشباب جباليا، والأهلي، ليصبح بذلك عدد الفرق المشاركة 7 فقط، من أصل 56 ناديًا في غزة.

ويشارك في البطولة أندية (خدمات الشاطئ، الهلال، الجلاء، غزة الرياضي، نماء، شباب خانيونس، الصلاح). وكان مقرر أن يلتقي شباب خانيونس مع الزوايدة المنسحب ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي سيتأهل منها مباشرة شباب خانيونس ونماء للدور القادم.