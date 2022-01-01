فوزان و23 هدفاً في دوري كرة القدم الشاطئية

غزة / سما /

حقق فريقا شباب خانيونس وغزة الرياضي الفوز على نماء والجلاء ضمن منافسات النسخة الخامسة من دوري كرة القدم الشاطئية التي تقام على ملعب نماء الترابي.

في مباراة مثيرة شهدت غزارة تهديفية نجح فريق شباب خانيونس في الفوز على نماء بنتيجة (7×6).

سجل أهداف شباب خانيونس محمد أبو موسي(3 أهداف)، وليد أبو موسي (هدفين)، واسماعيل جبر ، ومحمد التتري ، بينما سجل أهداف نماء محمد القاضي (4 أهداف)، وأحمد مرزوق ، وفادي عساف.

وفي المباراة الثانية حقق فريق غزة الرياضي فوزاً كبيراً على الجلاء بنتيجة (7×3).

سجل أهداف غزة الرياضي ثائر أبو عبيدة (هدفين)، وإسماعيل المدهون، وأحمد أبو عبيد، وإبراهيم وشاح ، وربحي شتيوي، وفادي العراوي ، بينما سجل أهداف الجلاء عبد الله الجدي، عبد العزيز قاسم ، معتز الحوراني.

وتستكمل يوم غدٍ الثلاثاء منافسات البطولة، حيث يواجه شباب خانيونس فريق شباب الزوايدة، ويلتقى غزة الرياضي فريق الهلال.