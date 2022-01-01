السياحة بغزة تقرر إغلاق شاليه منتجع بيانكو حتى إشعار آخر

غزة / سما /

قررت وزارة السياحة والأثار في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إغلاق الشاليه الذي حدثت فيه المخالفة بمنتجع بيانكو، حتى إشعار آخر، بسبب عدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتبعة في تنفيذ إقامة الفعاليات والأنشطة، التي تخالف أعراف وتقاليد الشعب الفلسطيني.



ويأتي القرار على خلفية تداول مقطع فيديو لشبان وشابات في ظروف وصفت بالغير مناسبة من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً بعد أن كان نشر فيديو آخر مخل بالأخلاق قبل أشهر من نفس المنتجع.



وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنها تتابع كافة المنشآت السياحية وتقوم بجولات تفتيشية للتأكد من شروط تنظيم الفعاليات والسلامة العامة والجودة لخدمات المواطنين.



وبينت الوزارة أنها "تمنح الأذونات المشروطة بإقامة الفعاليات والأنشطة وفق المصلحة الوطنية، وتقاليد وأعراف شعبنا المحافظ".



وقالت: "نتابع بشكل يومي رواد ونزلاء الشاليهات والمنتجعات السياحية وفق منظومة إلكترونية بالشراكة مع مباحث السياحة بوزارة الداخلية".



وشددت على أنها "تسحب التراخيص وتصدر القرارات الإدارية والإغلاقات والعقوبات بحق من يثبت غير التزامه بالتعليمات الوطنية".



وأضافت "وفي إطار المعالجة تؤكد الوزارة متابعتها مع الجهات المختصة للقيام بدورها في المحافظة على قيم وثقافة شعبنا المحافظ والذي يستحق الحياة الهانئة والترفيه وفق المقتضيات الشرعية".



ودعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ"عدم الانجرار خلف الأصوات التي تدعو لبث الفتنة داخل المجتمع المحافظ، والذي يطمح للحرية والاستقلال والتحرير".