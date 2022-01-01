الاحتلال يهدم 9 عرائش في جبل الهردش غرب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة عرائش في جبل الهردش بمنطقة الطيبة غرب الخليل.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الاراضي سليمان جعافرة ، إن قوات الاحتلال هدمت العرائش التسع في جبل الهردش الذي يستهدفه الاحتلال، ضمن مخطط لترحيل المواطنين.

وأكد أن هناك خطة وسياسة ممنهجة تدعمها حكومة الاحتلال للسيطرة على هذه المنطقة، لخلق واقع استيطاني جديد وربط مستوطنتي "ادورا" و"تيلم" ببعضهما، على حساب أراضي بلدة ترقوميا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قد هدمت قبل نحو شهرين 14 مسكنا في المنطقة ذاتها، وسلمت اخطارات للمزارعين تقضي بمنع العمل واستغلال هذه الاراضي.