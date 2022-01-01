  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم 9 عرائش في جبل الهردش غرب الخليل

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة عرائش في جبل الهردش بمنطقة الطيبة غرب الخليل.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الاراضي سليمان جعافرة ، إن قوات الاحتلال هدمت العرائش التسع في جبل الهردش الذي يستهدفه الاحتلال، ضمن مخطط لترحيل المواطنين.

وأكد أن هناك خطة وسياسة ممنهجة تدعمها حكومة الاحتلال للسيطرة على هذه المنطقة، لخلق واقع استيطاني جديد وربط مستوطنتي "ادورا" و"تيلم" ببعضهما، على حساب أراضي بلدة ترقوميا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قد هدمت قبل نحو شهرين 14 مسكنا في المنطقة ذاتها، وسلمت اخطارات للمزارعين تقضي بمنع العمل واستغلال هذه الاراضي.

#الخليل #الاحتلال #جبل الهردش

الأكثر قراءة اليوم

أصبح رمزًا للانتفاضة .. والد الشهيد رعد حازم تحت مقصلة تحريض الاحتلال

الامن الاسرائيلي: عائلات من بيت لحم ستستخدم مطار "رامون" للسفر

مهندس اتفاقيات التطبيع يكشف عن إصابته بالسرطان

أسعار صرف العملات وسبب انخفاض الدولار

الجهاد الاسلامي: ملتزمون بواجبنا تجاه الأسرى مهما بلغ الثمن

نصر الله: قادرون لإخضاع "إسرائيل" ولدينا مسيرات لا يمكن اسقاطها..

غانتس: لن نشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو ولا تقدم في قضية الاسرى لدى حماس

الأخبار الرئيسية

الاونروا : التقدم في ملف اعادة اعمار البيوت المدمرة كليا في غزة بلغ 74% حتى الان

بيانكو

السياحة بغزة تقرر إغلاق شاليه منتجع بيانكو حتى إشعار آخر

FCT1Z

تفاصيل جديدة لقاتل والده في جنين .. "نمت بعد الجريمة وارتحت منه"!

قلق أمني إسرائيلي متزايد من لحظة غياب الرئيس عباس

f0c558820ae8924fa76a509f30420a52

قوات الاحتلال تهدم منزلي منفذي عملية ارئيل في سلفيت

الاتصالات الفلسطينية