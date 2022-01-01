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الاحتلال يهدم منشأة زراعية وبيتا متنقلا ويجرف طريقا زراعيا غرب نابلس

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة زراعية وبيتا متنقلا وجرفت طريقا زراعيا بين بلدتي دير شرف وقوصين غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال هدمت منشأة زراعية في منطقة عراق التل ببلدة قوصين وهدمت منشأة زراعية بمساحة 150 مترا، تعود ملكيتها للمواطن رعد الباز، اضافة الى هدم بيت متنقل في ذات المنقطة.

وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت طريقا زراعيا وأغلقت بالسواتر الترابية في منطقة تسمى أبو فروة بين بلدتي دير شرف وقوصين، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

#نابلس #الاحتلال

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