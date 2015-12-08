  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: المعتقل الجريح باسم النعسان يواجه ظروفا صحية صعبة

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن المعتقل الجريح باسم النعسان (27 عاما)، من بلدة المغير شرق مدينة رام الله، يواجه ظروفا صحية صعبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن المعتقل النعسان يعاني من مشاكل صحية عديدة جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال قبل شهر من اعتقاله خلال "الهبة الشعبية" عام 2015، ويعاني من إصابتين واحدة في قدمه اليسرى أدت إلى إصابة الشريان الرئيسي، وأخرى في بطنه نتج عنها تهتك في الأمعاء والقولون.

واعتقل النعسان بتاريخ 8/12/2015، وتعرض لتحقيق استمر لعدة أيام، وواجه ظروفا اعتقالية صعبة، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 12 عاما.

وأشار نادي الأسير إلى أن النعسان ما زال يعاني من آثار إصابته حتى اليوم، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية بشكلٍ عاجل، حيث كان من المفترض إجراؤها بعد سنة من إصابته، إلا أن الاحتلال يماطل حتى اليوم، ويمارس بحقه سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، وهو يقبع اليوم في سجن "النقب".  علما أنه فقد والده وهو في الأسر، وحرمه الاحتلال من وداعه، كما حرمت عائلته لمرات عديدة من زيارته على مدار السنوات الماضية.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 600 أسير، من بينهم 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.

#نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

أصبح رمزًا للانتفاضة .. والد الشهيد رعد حازم تحت مقصلة تحريض الاحتلال

الامن الاسرائيلي: عائلات من بيت لحم ستستخدم مطار "رامون" للسفر

مهندس اتفاقيات التطبيع يكشف عن إصابته بالسرطان

أسعار صرف العملات وسبب انخفاض الدولار

الجهاد الاسلامي: ملتزمون بواجبنا تجاه الأسرى مهما بلغ الثمن

نصر الله: قادرون لإخضاع "إسرائيل" ولدينا مسيرات لا يمكن اسقاطها..

غانتس: لن نشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو ولا تقدم في قضية الاسرى لدى حماس

الأخبار الرئيسية

الاونروا : التقدم في ملف اعادة اعمار البيوت المدمرة كليا في غزة بلغ 74% حتى الان

بيانكو

السياحة بغزة تقرر إغلاق شاليه منتجع بيانكو حتى إشعار آخر

FCT1Z

تفاصيل جديدة لقاتل والده في جنين .. "نمت بعد الجريمة وارتحت منه"!

قلق أمني إسرائيلي متزايد من لحظة غياب الرئيس عباس

f0c558820ae8924fa76a509f30420a52

قوات الاحتلال تهدم منزلي منفذي عملية ارئيل في سلفيت

الاتصالات الفلسطينية