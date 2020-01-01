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تيمو فيرنر يحاول إنقاذ مسيرته الكروية بهذا القرار

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيمو فيرنر يحاول إنقاذ مسيرته الكروية بهذا القرار



وكالات / سما /

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الألمانية أن تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي يفكر في العودة إلى ناديه السابق لايبزيج خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل الدولي الألماني تيمو فيرنر صاحب 26 عاماً للعب في صفوف تشيلسي صيف 2020، قادماً من لايبزيج بمبلغ قدر بحوالي 55 مليون يورو.

وتوقع الجميع نجاح تلك الصفقة بعد ظهوره بمستوى مميز للغاية مع فريقه لايبزيج، ولكنه خاب التوقعات بمستوى باهت لم يرتقي حتى للجيد.

ولم يحصل تيمو فيرنر على الفرصة مع المدرب الألماني توماس توخيل الذي لم يقتنع بإمكانياته، ليفكر اللاعب بجدية في الرحيل عن تشيلسي هذا الصيف.

وأوضحت الشبكة أن تيمو فيرنر يفكر حالياً في العودة إلى لايبزيج لإنقاذ مسيرته الكروية بالتواجد في الفريق الذي بدأ فيه تألقه.

وأكملت الشبكة أن تيمو فيرنر سيطلب من إدارة تشيلسي السماح له بالرحيل هذا الصيف أملاً في استعادة مستواه قبل بطولة كأس العالم هذا العام المقرر إقامتها في قطر شهر نوفمبر المقبل.

#تيمو فيرنر #تشيلسي #لايبزيج

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