أزمة تُواجه بوجبا في مُعسكر يوفنتوس

وكالات / سما /

يُواجه بول بوجبا، لاعب فريق يوفنتوس، مُشكلة كبيرة في مُعسكر إعداد اليوفي للموسم الجديد في الدوري الإيطالي.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن بوجبا عاني من إصابة في الغضروف المفصلي الجانبي للركبة اليمُنى، وذلك خلال مُشاركته في المُعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وذكر التقرير أن بوجبا تعرض للإصابة في تدريبات الفريق في لوس أنجلوس، ونتيجة لذلك فلم يُسافر مع باقي الفريق لمدينة دالاس لمُواصلة الجولة التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا سيخضع لفحصٍ طبي من أخصائي لتحديد إذا ما كان بحاجة لجراحة من أجل علاج الإصابة أم لا.

ولفت التقرير إلى أن النجم الفرنسي بوجبا لم يبدو متألما كثيراً بعد الشكوى من آلام في الركبة، ولكن الفحوصات أظهرت مدى الضرر الذي لحق به.

وكان بوجبا قد سبق له اللعب ليوفي بين عامي 2012 و2016، وخلال تلك الفترة لعب 177 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 34 هدفاً، وصنع 39 هدفاً لزملائه.