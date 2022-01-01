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الدوري الإنجليزي يحارب تقليدا تاريخيا بعقوبات نارية

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوري الإنجليزي يحارب تقليدا تاريخيا بعقوبات نارية



وكالات / سما /

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز محاربة تقليد تاريخي في الكرة الإنجليزية، بعقوبات نارية تصل إلى السجن.

وتحتفل الجماهير في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في إنجلترا، بتحقيق البطولات أو الصعود إلى الدرجات الأعلى من خلال اقتحام الملعب للاحتفال مع اللاعبين.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم عن عقوبات صارمة جديدة لمواجهة اجتياح الملاعب واستخدام قنابل الدخان والألعاب النارية.

وقال مسؤولو مسابقات الدوري والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان إنه اعتبارا من بداية الموسم الجديد سيتم إبلاغ الشرطة عن جميع المخالفين الذين ستقوم الأندية بتحديدهم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى فتح سجل جنائي دائم لهم، مما قد يؤثر على توظيفهم وتعليمهم، وقد يؤدي إلى أحكام بالسجن.

وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، فإن أي فرد سيقتحم أرض الملعب وكذلك المتورطون في استخدام ألعاب نارية أو قنابل دخان سيتم حظرهم تلقائيا من دخول الملاعب، وقد يتم تمديد هذا الحظر ليشمل الآباء المرافقين أو الأوصياء على الأطفال الذين يتورطون في هذه الأنشطة".

وقالت مسابقات الدوري إنها تعمل عن كثب مع الشرطة والقضاء لضمان أن يتم عقد محاكمات تلقائية بعد أي مخالفة.

وشهدت نهاية الموسم الماضي عددا متزايدا من حوادث اجتياح الملاعب مع احتفال المشجعين بالألقاب أو الصعود للدرجات الأعلى أو النجاة من الهبوط.

ووقعت الكثير من المشاجرات في الملاعب كان باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس، أحد أطرافها، بينما تعرض بيلي شارب، لاعب شيفيلد يونايتد، لهجوم من أحد المشجعين بعد هزيمة فريقه في دورة للترقي أمام نوتنجهام فورست.

#الدوري الإنجليزي #السجن

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