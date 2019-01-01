تشيلسي يستسلم أمام برشلونة في صفقة كوندي

وكالات / سما /

يبدو برشلونة أقرب من أي وقتٍ مضى من حسم صفقة جول كوندي، وذلك بعد استسلام تشيلسي الذي كان قد أبدى بدوره اهتمامه بخدمات مُدافع إشبيلية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن الاتفاق الشفهي بين تشيلسي وإشبيلية بشأن المُدافع الفرنسي تم إتمامه قبل اسبوع، ولكن النادي الأندلسي لم يتلقى تأكيداً على العرض من قبل البلوز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن غياب الرد من المسئولين في النادي اللندني يُمكن فقط أن يعني أنهم استسلموا في هذه الصفقة التي تميل ناحية الكتلان.

وأكدت الصحيفة على أن الوقت حان لمعرفة إذا كان برشلونة سيُقدم عرضاً جاداً للحصول على كوندي، وإذا كان سيُوفر المبلغ المالي الذي طلبه إشبيلية من تشيلسي.

ويبلغ كوندي من العُمر 23 عاماً، ويُجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2024 مع الأندلسيين.

وانتقل النجم الفرنسي لإشبيلية في 2019 قادماً من بوردو الفرنسي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 133 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 9 أهداف.