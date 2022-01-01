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ريال مدريد يغير خطته في سوق الانتقالات

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يغير خطته في سوق الانتقالات



وكالات / سما /

غير نادي ريال مدريد الإسباني خطته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأصبح منفتح على فكرة التعاقد مع مهاجم جديد ليكون بديلاً لرأس حربة الفريق، الفرنسي كريم بنزيما.

النادي الملكي كان قد اعتبر الميركاتو الصيفي قد انتهى بالنسبة له في الفترة الماضية، لكن شبكة كادينا سير الإسبانية الإذاعية أفادت، اليوم الإثنين، بإمكانية تعاقد الميرينجي مع رأس حربة الجديد.

ووضعت الشبكة شرطاً لحدوث ذلك، يكمن في رحيل اثنين لاعبين من الثلاثي ماريانو دياز، ماركو أسينسيو، وبورخا مايورال، علماً بأن الأخير أصبح على وشك الانتقال للعب في صفوف فريق خيتافي المدريدي، على أن تتم الصفقة في غضون أيام قليلة.

وكشفت سير النقاب عن مواصفات المهاجم الذي يريده ريال مدريد، مفيدةً بأنه لن يكون برازيلياً أو أرجنتينياً، أو من أمريكا اللاتينية بوجه عام، وترغب إدارة فلورنتينو بيريز أن يكون ذو جنسية أوروبية.

شرط آخر وضعه الريال في اختياره للمهاجم الجديد يتعلق بعمره، حيث يريد الميرينجي أن يكون أقل من 30 عاماً، بجانب قدرته التهديفية على هز الشباك في 10 أو 12 هدفاً في كل موسم.

#ريال مدريد #فلورنتينو بيريز

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