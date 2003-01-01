  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: إدارة "نفحة" تمعن بتجاهل الحالة الصحية للأسير المريض شادي غوادرة

الثلاثاء 26 يوليو 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة معتقل "نفحة" تُمعن بتجاهل الحالة الصحية الصعبة للأسير المريض شادي غوادرة (34 عاما) من قرية بير الباشا، والذي تبين مؤخرا أنه يعاني من إصابته بثلاثة أورام في الرئة بعد أن أجرى صورة للقفص الصدري قبل عدة أشهر.

وبينت الهيئة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء أن إدارة "نفحة" ترفض إجراء فحوصات طبية أخرى للأسير غوادرة لمعرفة الأورام التي يعاني منها وتماطل الادارة بتحويله، بذريعة أنه تحت مراقبة أطباء الاحتلال العاملين في عيادة المعتقل لمدة خمس سنوات، وفي حال وجود خطورة على حالته سيتم تحويله لإجراء خزعة للورم، علما أنه يشتكي في الآونة الأخيرة من تقيؤ مستمر وتكتفي عيادة المعتقل بمنحه المسكنات دون تشخيص ما يعانيه.

ولفتت إلى أن الأسير غوادرة أصيب عند اعتقاله العام 2003 بـ7 رصاصات بمختلف أنحاء جسده، وخضع حينها لعدة عمليات جراحية وتم استئصال نصف معدته، ولا يزال يعاني من آثار إصابته البليغة، وعقب اعتقاله صدر حكم بحقه بالسجن مدى الحياة.   

كما رصد تقرير الهيئة تفاصيل الحالة الصحية للأسير المصاب نذير دار أحمد (22 عاما) من قرية عبوين، والذي يواجه وضعا صحيا مقلقا، بعد إصابته بـ20 رصاصة بمختلف أنحاء جسده من قبل جيش الاحتلال أثناء عملية اعتقاله خلال شهر أيار الماضي.

وأضاف البيان، "نتيجة لتلك الإصابة تراجعت الحالة الصحية للشاب دار أحمد وبات يعاني من مشاكل صحية عديدة، من بينها مشاكل بالرئتين وفي كثير من الأحيان يُصاب بانقطاع بالنفس ويفقد وعيه، ومن مشاكل بالمعدة، كما يشتكي من أوجاع حادة في الكتف نتيجة لوجود بقايا شظايا فيه وآلام في قدمه اليمنى وظهره، ويتم منحه أدوية مسكنة فقط داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة" لمساعدته على تجاوز حدة الآلام، لكنه بحاجة لرعاية طبية حثيثة ولعلاج مستمر وناجع لحالته".   

وأعربت هيئة الأسرى عن قلقها من تصاعد أعداد الحالات المرضية الصعبة بين صفوف الأسرى والمعتقلين في مختلف السجون، لا سيما من يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات متفاوتة، حيث وصل عددهم 23 أسيرا، مؤكدة أن إدارة سجون الاحتلال ترتكب بحق الأسرى أساليب تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة عدا عن زجهم بظروف اعتقالية وحياتية سيئة ومعدومة، ونتاجا لذلك تُصاب أجساد الأسرى بالضعف والوهن وتتفشى الأمراض فيها.   

#هيئة الأسرى #نفحة

الأكثر قراءة اليوم

أصبح رمزًا للانتفاضة .. والد الشهيد رعد حازم تحت مقصلة تحريض الاحتلال

الامن الاسرائيلي: عائلات من بيت لحم ستستخدم مطار "رامون" للسفر

مهندس اتفاقيات التطبيع يكشف عن إصابته بالسرطان

أسعار صرف العملات وسبب انخفاض الدولار

غانتس: لن نشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو ولا تقدم في قضية الاسرى لدى حماس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

اشتية : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في معبر الكرامة

الأخبار الرئيسية

FCT1Z

تفاصيل جديدة لقاتل والده في جنين .. "نمت بعد الجريمة وارتحت منه"!

قلق أمني إسرائيلي متزايد من لحظة غياب الرئيس عباس

f0c558820ae8924fa76a509f30420a52

قوات الاحتلال تهدم منزلي منفذي عملية ارئيل في سلفيت

الجهاد الاسلامي: ملتزمون بواجبنا تجاه الأسرى مهما بلغ الثمن

نصر الله: قادرون لإخضاع "إسرائيل" ولدينا مسيرات لا يمكن اسقاطها..

الاتصالات الفلسطينية