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نقابة المحامين تعلّق العمل أمام كافة المحاكم اليوم

الثلاثاء 26 يوليو 2022 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المحامين تعلّق العمل أمام كافة المحاكم اليوم



رام الله / سما /

 أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم اليوم الثلاثاء، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

وقررت تنظيم اعتصام مركزي يوم غد الأربعاء أمام محكمة صلح نابلس من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت.

كما وأعلنت النقابة في بيان لها يوم أمس الإثنين، عن إطلاق مرصد لحقوق الإنسان تابع لنقابة المحامين يعنى برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة.

وحدد مجلس النقابة، مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا. مشيرا إلى أن المجلس أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.

وقررت النقابة، إحالة عدد من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

وفي بيانها، أكدت النقابة استمرارها في حراكها النقابي غير المسبوق.

وقالت، إن نقابة المحامين تقدمت اليوم، خطوة أخرى أكثر عزما وتصميما وثباتا نحو خلق بيئة تشريعية تليق بتضحيات الفلسطينيات والفلسطينيين وتؤمن لهم الحماية القضائية لما استلب منهم من حقوق وضمانات وإرادة كان من المفترض أنها تجعلهم كشعب مصدرا للسلطات.

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