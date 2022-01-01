مستوطنون يعتدون على المزارعين ويتلفون محاصيلهم في مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على المزارعين ورعاة الماشية في خربة اقويويص بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال المزارع جبريل ابو عرام الذي يقطن في خربة اقويويص شرق يطا ، ان مستوطني "متسبي يائير" و"سوسيا" المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا بالهراوات المزارعين وشتموهم بألفاظ نابية، وقاموا برعي ماشيتهم في محاصيل القمح والشعير واشتال الزيتون، ما تسبب بخريب المحاصيل، وتكسير أشتال الزيتون.

وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا راتب الجبور لـ"وفا"، أن المستوطنين المدججين بالسلاح يتبادلون الادوار مع سلطات الاحتلال التي توفر لهم الحماية الكاملة دوما، في تصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل، من خلال الهجوم على المنازل، والمنشآت، ورعي ماشيتهم في أراضي المواطنين، ومزروعاتهم، وتدمير شبكات الكهرباء، وسرقة مياه الشرب، لاجبار المواطنين على ترك منازلهم وأراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.