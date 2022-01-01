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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت،  وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":  

- النائب العام ينتقد بشدة وحدة التحقيق مع افراد الشرطة لعدم تقديمها لوائح اتهام ضد من خالف القانون  

- البابا فرنسيس يعتذر من سكان كندا الأصليين بسبب جرائم الكنيسة ضدهم وتعذيب اولادهم سابقا  

- مسؤولون كبار: اتخاذ خط صارم ضد روسيا يمس بالمصالح الاستراتيجية ويحذرون من خطوات تصعيدية في العلاقات مع موسكو  

- نحيميا شترسل يكتب: هذا سيحدث، دولة واحدة من البحر الى نهر الاردن كابوسا والحل الوحيد دولتين لشعبين  

- موران شرير يكتب: اسرائيل دولة ليست طبيعية ولن تكون كذلك، دولة عنصرية؟ سنضطر للتعايش مع عنصريتها  

"معاريف":  

- ناشط من حزب الليكود: سنعدم قادة الجهاز القضائي الاسرائيلي  

- في حزب العمل قدموا شكوى رسمية للشرطة  

- الوفد القانوني عالق ولم يحصل على تأشيرة الدخول لروسيا  

- الكرملين يهدد بمنع عمل الوكالة اليهودية في روسيا  

- مسؤولون في اسرائيل: التصرف مع روسيا يجب ان يكون بأدب لكن دون خنوع  

- وزير الخارجية المصري: تجديد مبادرة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ما زال قائما  

- وكالة الانباء الفلسطينية: الرئيس عباس يعزي عائلتي الشابين اللذين تم تصفيتهما في نابلس  

"يديعوت احرونوت":  

- صرخة مدراء المدارس: نجد صعوبة بتجنيد مدرسين وسنضطر الى الغاء مواد تدريسية  

- أزمة الوكالة اليهودية: الوفد القانوني ينتظر تأشيرة الدخول الى روسيا  

- اعتقال سياسي روسي يهودي لأنه لم يبلغ عن حصوله على الجنسية الاسرائيلية  

#الصحف الإسرائيلية

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