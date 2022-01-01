فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
- النائب العام ينتقد بشدة وحدة التحقيق مع افراد الشرطة لعدم تقديمها لوائح اتهام ضد من خالف القانون
- البابا فرنسيس يعتذر من سكان كندا الأصليين بسبب جرائم الكنيسة ضدهم وتعذيب اولادهم سابقا
- مسؤولون كبار: اتخاذ خط صارم ضد روسيا يمس بالمصالح الاستراتيجية ويحذرون من خطوات تصعيدية في العلاقات مع موسكو
- نحيميا شترسل يكتب: هذا سيحدث، دولة واحدة من البحر الى نهر الاردن كابوسا والحل الوحيد دولتين لشعبين
- موران شرير يكتب: اسرائيل دولة ليست طبيعية ولن تكون كذلك، دولة عنصرية؟ سنضطر للتعايش مع عنصريتها
"معاريف":
- ناشط من حزب الليكود: سنعدم قادة الجهاز القضائي الاسرائيلي
- في حزب العمل قدموا شكوى رسمية للشرطة
- الوفد القانوني عالق ولم يحصل على تأشيرة الدخول لروسيا
- الكرملين يهدد بمنع عمل الوكالة اليهودية في روسيا
- مسؤولون في اسرائيل: التصرف مع روسيا يجب ان يكون بأدب لكن دون خنوع
- وزير الخارجية المصري: تجديد مبادرة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ما زال قائما
- وكالة الانباء الفلسطينية: الرئيس عباس يعزي عائلتي الشابين اللذين تم تصفيتهما في نابلس
"يديعوت احرونوت":
- صرخة مدراء المدارس: نجد صعوبة بتجنيد مدرسين وسنضطر الى الغاء مواد تدريسية
- أزمة الوكالة اليهودية: الوفد القانوني ينتظر تأشيرة الدخول الى روسيا
- اعتقال سياسي روسي يهودي لأنه لم يبلغ عن حصوله على الجنسية الاسرائيلية