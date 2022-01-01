رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- النائب العام ينتقد بشدة وحدة التحقيق مع افراد الشرطة لعدم تقديمها لوائح اتهام ضد من خالف القانون

- البابا فرنسيس يعتذر من سكان كندا الأصليين بسبب جرائم الكنيسة ضدهم وتعذيب اولادهم سابقا

- مسؤولون كبار: اتخاذ خط صارم ضد روسيا يمس بالمصالح الاستراتيجية ويحذرون من خطوات تصعيدية في العلاقات مع موسكو

- نحيميا شترسل يكتب: هذا سيحدث، دولة واحدة من البحر الى نهر الاردن كابوسا والحل الوحيد دولتين لشعبين

- موران شرير يكتب: اسرائيل دولة ليست طبيعية ولن تكون كذلك، دولة عنصرية؟ سنضطر للتعايش مع عنصريتها

"معاريف":

- ناشط من حزب الليكود: سنعدم قادة الجهاز القضائي الاسرائيلي

- في حزب العمل قدموا شكوى رسمية للشرطة

- الوفد القانوني عالق ولم يحصل على تأشيرة الدخول لروسيا

- الكرملين يهدد بمنع عمل الوكالة اليهودية في روسيا

- مسؤولون في اسرائيل: التصرف مع روسيا يجب ان يكون بأدب لكن دون خنوع

- وزير الخارجية المصري: تجديد مبادرة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ما زال قائما

- وكالة الانباء الفلسطينية: الرئيس عباس يعزي عائلتي الشابين اللذين تم تصفيتهما في نابلس

"يديعوت احرونوت":

- صرخة مدراء المدارس: نجد صعوبة بتجنيد مدرسين وسنضطر الى الغاء مواد تدريسية

- أزمة الوكالة اليهودية: الوفد القانوني ينتظر تأشيرة الدخول الى روسيا

- اعتقال سياسي روسي يهودي لأنه لم يبلغ عن حصوله على الجنسية الاسرائيلية