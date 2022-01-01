رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، إصابة عاملين بالرصاص قرب الظاهرية، وهدم وإخطار أكثر من 12 منزلا ومنشأة، والاستيلاء على 718 دونما لإقامة 923 وحدة استيطانية جديدة.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، افتتاح الرئيس قسم العنايات المتوسطة في مستشفى الاستشاري العربي، وتحديد يوم السبت المقبل لإعلان نتائج التوجيهي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- مصادرة 718 دونما لإقامة 923 وحدة استيطانية جديدة

-إصابة عاملين برصاص الاحتلال وهدم وإخطار أكثر من 12 منزلا ومنشأة

- عشرات الأسرى يتضامنون مع ريان وعواودة

-هدم منزلي المعتقلين مرعي وعاصي في قراوة بني حسان

"الحياة الجديدة":

-إصابة عاملين برصاص الاحتلال وعمليات هدم وإخطارات واعتقالات بالضفة ومواجهات في قراوة بني حسان

- الاعتداء على مواطن واعتقاله في القدس وملاحقة طواقم بلدية تعمل على تنظيف الموقع الأثري في سبسطية

-الرئيس يفتتح قسم العنايات المتوسطة في مستشفى الاستشاري العربي

- الرئيس يهنئ نظيره التونسي بعيد الجمهورية ويتلقى برقية تهنئة من الرئيس المصري لمناسبة حلول العام الهجري الجديد

-مجلس الوزراء يكلف جهات الاختصاص بالمتابعة لمنع الاحتلال من فرض سياساته على المناهج في القدس. السبت المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية وإعلان نتائج التوجيهي

- "الصحة": 14 وفاة و10057 اصابة بكورونا خلال اسبوع

- 85 أسيرا يخوضون إضرابا عن الطعام نصرة لريان وعواودة وحياة الأسير ناصر أبو حميد في دائرة الخطر الشديد ومحمد مرداوي يواجه تدهورا جديدا على وضعه الصحي

"الأيام":

-إصابة عاملين بالرصاص قرب الظاهرية والاحتلال يشن حملة هدم وإخطار وردم

- الرئيس يفتتح مركز العناية المتوسطة في الاستشاري ويجري فحوصات جيدة

-الحكومة تدعو للتقيد بالكمامة مع تزايد الإصابات بالفيروس ونتائج التوجيهي تعلن السبت

- قوات الاحتلال تقتحم قراوة بني حسان لهدم منزلي منفذي عملية "ارائيل"

-التفكجي: المصادقة على بناء 816 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 613 دونما ومخططان لتشييد 107 وحدات اخرى

- كورونا: 14 وفاة ورصد 10057 اصابة في اسبوع