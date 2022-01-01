ضبط كمية من الحشيش وأشتال وبذور "البانجو" وسط قطاع غزة

غزة / سما /

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة - دائرة خانيونس، اليوم الاثنين، كمية من الحشيش وبذور وأشتال "البانجو" المخدرة، خلال مهمة تفتيشية بالاشتراك مع الشرطة النسائية بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت المكافحة بخان يونس، في تصريح مقتضب، إنها ضبطت 4 فروش ونصف من الحشيش، وكمية من أشتال وبذور مادة البانجو المخدرة، إلى جانب كيلوجرام من نفس المادة، وذلك خلال مهمةٍ تفتيشية لأحد المنازل بمنطقة اختصاص النصيرات.

وأضافت أنه تم توقيف المدعو (ع، ز) خلال المهمة، وبحوزته المضبوطات المذكورة وأدوات تعاطٍ.

ولفتت المكافحة إلى أنها أحالت القضية والمضبوطات إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة مواصلة جهودها بكل قوة في محاصرة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.