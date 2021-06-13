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غزة: هيئة الجنايات تُصدر حكمًا بحق المدان في قضية "استبرق بركة"

الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: هيئة الجنايات تُصدر حكمًا بحق المدان في قضية "استبرق بركة"



غزة / سما /

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بالمجلس الأعلى للقضاء بغزة، حكمًا بمعاقبة المدان (م/ أ ع) بالسجن المؤبد ومصادرة أداة الجريمة المضبوطة على ذمة القضية، وذلك في واقعة مقتل المواطنة "استبرق سليمان بركة".
وقالت الهيئة: "حيث أدين المتهم بتهمة القتل عن غير قصد، وحمل أداة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، وجاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة".

وكان المتهم قتل المجني عليها بتاريخ 13/6/2021، وذلك بأن انهال عليها بالضرب المبرح مما أحدث لها نزيفًا دمويًا حادًّا كما هو موضح ومبين تفصيلًا في تقرير الطب الشرعي (تقرير الصفة التشريحية) وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

ويذكر أن هذا الحكم قد صدر عن هيئة الجنايات الكبرى المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء حديثاً، والتي تسعى لتطبيق سياسة عقابية رادعة للقضايا التي تمسُّ أمن واستقرار المجتمع مع الالتزام بأحكام القانون ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.

 

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