  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس: لن نشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو ولا تقدم في قضية الاسرى لدى حماس

الإثنين 25 يوليو 2022 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لن نشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو ولا تقدم في قضية الاسرى لدى حماس



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، إنه لن يشارك في حكومة إلى جانب بنيامين نتنياهو ، قبل 99 يومًا من انتخابات الكنسيت الإسرائيلية.

وشدد على أنه "على عكس يائير لابيد "كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما في ذلك الأرثوذكس المتطرفون".

جاءت تصريحات غانتس خلال مقابلة له مع هيئة البث الرسمية الاسرائيلية"كان"، حيث أكد على أنه"يرغب في تحالف حزبي بيني غانتس وجدعون ساعر، في الجمع بين غالبية يمين الوسط والمتطرفين ، ولكن أيضًا الأحزاب التي تريد بشكل مطلق تجاوز نسبة الحسم بما في ذلك حزب كيسرائيل بينيتو" وحزب "يمينا" بقيادة أييليت شاكيد ، وحزب "ميرتس".

 

وحول قضية الاسرى قال ان  "إسرائيل" تتعامل مع قضية الأسرى والمفقودين في غزة طوال الوقت، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد وأعتقد أن الأسرى يتلقون رعاية طبية، لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة "موضحا "نحن بحاجة لأن نرى أنه ستكون هناك صفقة كاملة، لإعادة الجنود الذين أرسلناهم إلى قطاع غزة، في رأيي، هذا مهم للغاية وسنسعى جاهدين من أجله".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف.. بايدن طلب من الرئيس عباس التعاون في هذا الملف ..

رسميا .. اشتية يعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

القاضي قاتل الاعلامية المصرية شيماء جمال : "قلّعتها الذهب ولفيتها بالجنزير"

المدعية العامة في إسرائيل ترد بالموافقة على اعتقال "حميدتي" حال وصوله تل أبيب

حاخام إسرائيلي يتحدث عن خططه وما يطمح إليه في السعودية

الاعلام العبري: مسيّرة فلسطينية اخترقت أجواء مستوطنات غلاف غزة

أبو مذكور: السعودية أبلغتنا بموعد بدء العمرة وأول رحلة من غزة بهذا التاريخ

الأخبار الرئيسية

اعتقال سياسي روسي حصل على الجنسية الإسرائيلية وتأخر في إبلاغ السلطات

بينها شيكات الشئون.. الاتحاد الأوروبي: الدعم المالي للسلطة الفلسطينية يصل قريبا

الامن الاسرائيلي: عائلات من بيت لحم ستستخدم مطار "رامون" للسفر

1658740105-1269-35

أصبح رمزًا للانتفاضة .. والد الشهيد رعد حازم تحت مقصلة تحريض الاحتلال

التربية والتعليم تُعلن تفاصيل جديدة حول آلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

الاتصالات الفلسطينية