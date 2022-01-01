جفرا للإنتاج” و”دار الكلمة” تطلقان برنامج “تامي” لدعم مشاريع موسيقية في فلسطين

رام الله/سما/

أطلقت «جفرا للإنتاج» وجامعة دار الكلمة، مطلع الشهر الجاري، برنامج التكنولوجيا والابتكار في الموسيقى«تامي TAMI». وهوبرنامج يتيح الفرصة لكلّ المهتمين بالإنتاجالموسيقي لتطوير مشاريعهمالريادية وشركاتهم في هذا المجال، سواء كان ذلك في الإنتاج أوالإدارة والنشر والتوزيع والترويجللموسيقى الفلسطينية وغيرها منالتخصصات.

وكانت لجنة التحكيم قد اختارت 13 مشروعًا لرياديين منفلسطينوالجولان السوري المحتل لدخول المرحلة الأولى، وبذلكللتنافس وتأهلبعضهم إلى المرحلة الثانية من البرنامج، وهمحاتم أبو طه، كريستيناحزبون، جون حنضل، ليث البندك، حسان جدة، محمد أبو عياش، مريمفارس، شادي بكر، أحمدعيد، تامر عمري، توفيق ناطور، بشر كنج أبوصالح، صلاحالدين أبو عين.

وتنفذ جفرا ودار الكلمة هذا البرنامج في دورته الأولى هذاالعام، وتقدممن خلاله للمشاركين رحلة تدريبيّة مهنية وتقنية معأخصائيين محليينودوليين، بهدف بناء معرفة نظرية وعملية فيإدارة المشاريع الموسيقية، وتطوير أفكار المشاريع والمبادراتالمقدَّمة بما يتناسب وبيئة الإنتاجالفلسطيني. كما سيوفّرالبرنامج الدعم المالي واللوجستي لتطويرالمشاريع وتنفيذهالاحقًا.



ويهدف برنامج «تامي TAMI» إلى بناء علاقات تكاملية بيناللاعبينالأساسيين في صناعة الموسيقى والترفيه في فلسطين. وقد تضافرتفيه جهود جفرا للإنتاج وجامعة دار الكلمة ومؤسسةالتعاون، وتمتطويره على مدار سنوات، إلى أن حصل على دعمالصندوق العربيللإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بإشرافالتعاون.