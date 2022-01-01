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صور: الرئيس عباس يتحدث عن حالته الصحية خلال افتتاح قسم جديد بالاستشاري

الإثنين 25 يوليو 2022 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الرئيس عباس يتحدث عن حالته الصحية خلال افتتاح قسم جديد بالاستشاري



رام الله/سما/

تحدث الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات التي أجراها مؤخرا.

جاء ذلك، خلال افتتاح الرئيس قسم العناية المتوسطة في مستشفى الاستشاري العربي، بمحافظة رام الله والبيرة، وقال: "أجريت اليوم فحوصات روتينية، وقد  أبلغني الأطباء أن النتائج جيدة".

وأضاف: "كذلك، اطلعنا على وحدات العناية المشددة بالمستشفى والتي كانت تضم 40 مريضا، وأصبحت الآن تستقبل 60 مريضا، يعني أصبح عندهم متسع لاستقبال حالات كثيرة، وكذلك تم تطوير جراحة الأعصاب وهذه جراحة مهمة جدا، وأنا متفائل بالتطور الطبي الذي يشهده القطاع الصحي الفلسطيني، وإن شاء الله يأتي الوقت الذي نستغني فيه تماما عن الخارج، لأن لدينا الكفاءات والإمكانيات والمعدات".

وتابع الرئيس عباس: "الدولة هي أن تكون كل احتياجاتها في قلبها، تصنع وتزرع وتعالج نفسها وتتعلم في نفس البلد، وإلا لا تكون دولة، ونحن الآن دولة ينقصنا فقط أن نتخلص من الاحتلال البغيض الذي يجثم على صدورنا".

ورافق الرئيس خلال افتتاحه قسم العناية المتوسطة في المستشفى، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

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