  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينها شيكات الشئون.. الاتحاد الأوروبي: الدعم المالي للسلطة الفلسطينية يصل قريبا

الإثنين 25 يوليو 2022 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينها شيكات الشئون.. الاتحاد الأوروبي: الدعم المالي للسلطة الفلسطينية يصل قريبا



القدس المحتلة/سما/

قال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، في تصريحات صحفية إن: "الاتحاد في المراحل الأخيرة لصرف الأموال المتعلقة بشيكات الشؤون للسلطة الفلسطينية، لافتا إلى أنه سيتم الاعلان عن ذلك فور وصولها.

وأضاف: "إن السلطة هي الجهة الوحيدة التي تحدد موعد صرف الشيكات للأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية".

وأوضح عثمان أن مساهمة الاتحاد الأوروبي المالية التي ستقدم للسلطة في مراحلها الأخيرة، ويتم الان تنفيذ التحويلات والإجراءات الفنية اللازمة لوصولها للخزينة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن: هذه المساهمة ستكون لمستشفيات القدس.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف.. بايدن طلب من الرئيس عباس التعاون في هذا الملف ..

رسميا .. اشتية يعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

القاضي قاتل الاعلامية المصرية شيماء جمال : "قلّعتها الذهب ولفيتها بالجنزير"

المدعية العامة في إسرائيل ترد بالموافقة على اعتقال "حميدتي" حال وصوله تل أبيب

حاخام إسرائيلي يتحدث عن خططه وما يطمح إليه في السعودية

الاعلام العبري: مسيّرة فلسطينية اخترقت أجواء مستوطنات غلاف غزة

أبو مذكور: السعودية أبلغتنا بموعد بدء العمرة وأول رحلة من غزة بهذا التاريخ

الأخبار الرئيسية

غانتس: لن نشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو ولا تقدم في قضية الاسرى لدى حماس

اعتقال سياسي روسي حصل على الجنسية الإسرائيلية وتأخر في إبلاغ السلطات

الامن الاسرائيلي: عائلات من بيت لحم ستستخدم مطار "رامون" للسفر

1658740105-1269-35

أصبح رمزًا للانتفاضة .. والد الشهيد رعد حازم تحت مقصلة تحريض الاحتلال

التربية والتعليم تُعلن تفاصيل جديدة حول آلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

الاتصالات الفلسطينية