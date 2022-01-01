بينها شيكات الشئون.. الاتحاد الأوروبي: الدعم المالي للسلطة الفلسطينية يصل قريبا

القدس المحتلة/سما/

قال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، في تصريحات صحفية إن: "الاتحاد في المراحل الأخيرة لصرف الأموال المتعلقة بشيكات الشؤون للسلطة الفلسطينية، لافتا إلى أنه سيتم الاعلان عن ذلك فور وصولها.

وأضاف: "إن السلطة هي الجهة الوحيدة التي تحدد موعد صرف الشيكات للأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية".

وأوضح عثمان أن مساهمة الاتحاد الأوروبي المالية التي ستقدم للسلطة في مراحلها الأخيرة، ويتم الان تنفيذ التحويلات والإجراءات الفنية اللازمة لوصولها للخزينة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن: هذه المساهمة ستكون لمستشفيات القدس.