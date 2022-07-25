الإحتلال يصادق على هدم 3 منازل تعود لمنفذي عمليات في الداخل الفلسطيني

القدس المحتلة / سما /

صادق جيش الاحتلال اليوم الاثنين 25/7/2022، على هدم ثلاثة منازل تعود لمنفذي عمليات وذلك بعد أن تم تأجيل المصادقة بسبب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال جيش الاحتلال: "من بين المنازل منزل رعد حازم منفذ عملية شارع ديزنغوف التي اسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين واصابة 15 اخرين".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي، إلى أنه تم وضع منزلين اخرين على الخريطة وهم قيد الموافقة القانونية لعمليات الهدم.

وتقدر سلطات الاحتلال حصول اشتباكات نظرا لوقوع المنازل في مناطق حساسة بالضفة خاصة في جنين.