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الشعبية تحذر من الدعوات للمشاركة بانتخابات الاحتلال في القدس

الإثنين 25 يوليو 2022 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تحذر من الدعوات للمشاركة بانتخابات الاحتلال في القدس



غزة/ سما /

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، من الدعوات الساعية لتشكيل قائمة فلسطينية تشارك فيما يُسمى انتخابات بلدية الاحتلال في مدينة القدس، داعيةً جميع أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية إلى مواجهة هذا المخطط وإسقاطه.


وأكدت الجبهة في بيان لها، أن هذا التوجه الخطير يشرعن وجود الاحتلال في القدس، وكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لفرض الهيمنة على مدينة القدس وفرض الأمر الواقع عليها عبر سياسات التهويد والاستيطان، ومخططات ضمها بالكامل والاعتراف بأنها موحدة تحت حكم الاحتلال.

واعتبرت الجبهة أن هذه الدعوات جزء لا يتجزأ من السياسة الإسرائيلية الممنهجة والثابتة لتهويد مدينة القدس.

وحثت الجبهة الكتاب والمثقفين والمؤثرين على رفض وتجريم الدعوات المروجة للمشاركة بهذه الانتخابات، وكشف كل المروجين لهذا المشروع وتجريمهم ووضعهم في قوائم سوداء.

وأكدت على خطورة هذه الدعوات وأهدافها الخبيثة، داعيةً للاتفاق وطنيًا على رفع الغطاء عن كل من يُشارك بالشكل المباشر أو بالدعم العلني أو الضمني لهذه الأفكار المشبوهة. 

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