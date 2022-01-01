  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزّة تتخذ جملة من الإجراءات لمحاربة مطلقي النار

الإثنين 25 يوليو 2022 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزّة تتخذ جملة من الإجراءات لمحاربة مطلقي النار



غزة/ سما /

اتخذت وزارة الداخلية بغزّة، اليوم الإثنين، جملة من الإجراءات لمحاربة مطلقي النار ابتهاجًا بإعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، والذي من المقرر أنّ يكون يوم السبت القادم.

وأكّد المكتب الإعلامي الحكومي، على أنّ توجيهات مشددة وتعليمات واضحة لكافة الأجهزة الأمنية لضبط الحالة يوم إعلان النتائج، مُوضحًا أنّه يوجد خطة انتشار وسيطرة في مختلف المناطق للتعامل الفوري مع أيّ حالة مخالفة.

وأشار إلى أنّ الداخلية ستوقف مطلق النار أيًا كان وحبسه من شهر لستة أشهر وفق القانون، بالإضافة إلى مصادرة السلاح المستخدم حتى لو كان سلاح مقاومة.

وأضاف: "تم التعميم على الفصائل والتنظيمات والتوافق على رفع الغطاء التنظيمي عن مطلق النار وتحمله كامل التبعات القانونية والمسئولية عن تعويض التنظيم بالسلاح المصادر"، لافتًا إلى حملة توعية إعلامية بمخاطر إطلاق النار والمفرقعات.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف.. بايدن طلب من الرئيس عباس التعاون في هذا الملف ..

رجل أعمال إماراتي يشتري نادي "هبوعيل تل ابيب" الاسرائيلي

القاضي قاتل الاعلامية المصرية شيماء جمال : "قلّعتها الذهب ولفيتها بالجنزير"

المدعية العامة في إسرائيل ترد بالموافقة على اعتقال "حميدتي" حال وصوله تل أبيب

تركيا: صحفي مُقرّب من اردوغان يُهدّد ممثلة تركيّة شهيرة بالسجن أو الاعتزال والهرب!

حاخام إسرائيلي يتحدث عن خططه وما يطمح إليه في السعودية

استطلاع: الليكود يتصدر و6 مقاعد للمشتركة و4 للموحدة و"يمينا" دون نسبة الحسم

الأخبار الرئيسية

1658740105-1269-35

أصبح رمزًا للانتفاضة .. والد الشهيد رعد حازم تحت مقصلة تحريض الاحتلال

التربية والتعليم تُعلن تفاصيل جديدة حول آلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

اشتية : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في معبر الكرامة

اصابة عاملين في استهداف الاحتلال الاسرائيلي للعمال على معبر الظاهرية جنوب الخليل

رسميا .. اشتية يعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

الاتصالات الفلسطينية