داخلية غزّة تتخذ جملة من الإجراءات لمحاربة مطلقي النار

غزة/ سما /

اتخذت وزارة الداخلية بغزّة، اليوم الإثنين، جملة من الإجراءات لمحاربة مطلقي النار ابتهاجًا بإعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، والذي من المقرر أنّ يكون يوم السبت القادم.

وأكّد المكتب الإعلامي الحكومي، على أنّ توجيهات مشددة وتعليمات واضحة لكافة الأجهزة الأمنية لضبط الحالة يوم إعلان النتائج، مُوضحًا أنّه يوجد خطة انتشار وسيطرة في مختلف المناطق للتعامل الفوري مع أيّ حالة مخالفة.

وأشار إلى أنّ الداخلية ستوقف مطلق النار أيًا كان وحبسه من شهر لستة أشهر وفق القانون، بالإضافة إلى مصادرة السلاح المستخدم حتى لو كان سلاح مقاومة.

وأضاف: "تم التعميم على الفصائل والتنظيمات والتوافق على رفع الغطاء التنظيمي عن مطلق النار وتحمله كامل التبعات القانونية والمسئولية عن تعويض التنظيم بالسلاح المصادر"، لافتًا إلى حملة توعية إعلامية بمخاطر إطلاق النار والمفرقعات.