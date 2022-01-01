  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أصبح رمزًا للانتفاضة .. والد الشهيد رعد حازم تحت مقصلة تحريض الاحتلال

الإثنين 25 يوليو 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصبح رمزًا للانتفاضة .. والد الشهيد رعد حازم تحت مقصلة تحريض الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

عاودت آلة الإعلام العبري، ممارسة التحريض الإعلامي ضد فتحي حازم، والد الشهيد رعد منفذ عملية ديزنغوف في أبريل/ نيسان الماضي والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين .


ووصفت صحيفة معاريف العبرية الصادرة اليوم الإثنين، ما يقوم به والد الشهيد رعد، بـ "لعبة الغميضة" التي لا زال يواصل ممارستها الوالد الذي كان يعمل ضابطًا في السلطة الفلسطينية، والذي خرج أمس من داخل أحد مساجد جنين مستخدمًا مكبرات الصوت، ليدعو المقاومين في جنين ونابلس لمواجهة جيش الاحتلال والتصدي له بكل قوة.

وتقول الصحيفة، إن فتحي حازم أصبح "رمزًا للانتفاضة الفلسطينية"، مشيرةً إلى أنه على الرغم من أنه مطلوب للشاباك بعد عملية نجله، إلا أن الأب لا يزال متخفيًا ولم يتم اعتقاله، ورفض عديد المرات تسليم نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى خروج فتحي حازم مخاطبًا الجماهير بعد لحظات قليلة من استشهاد ابنه ومشيدًا بما قام به، ومتعهدًا بتحرير الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال حاولت عدة مرات اعتقال حازم، وحاولوا اغتيال نجله الآخر وزوجته في إحدى العمليات إلا أنهم تمكنوا من النجاة.

ونفذت قوات الاحتلال عدة عمليات ونصبت كمائن في محاولة للوصول له ولنجله الآخر والذين تعتقد أجهزة أمن الاحتلال  أنهما كانا على علم بمخطط "رعد".

وكثيرًا ما يظهر والد الشهيد رعد في احتفالات جماهيرية خاصة تأبين الشهداء ويلقي كلمات حماسية غاضبة، محذرًا الاحتلال من اقتحام جنين وأنها أصبحت أرض محرمة على قواته.

صحيفة "القدس

الأكثر قراءة اليوم

بالصور .. قناة عبرية: لهذه الأسباب كانت عملية نابلس معقدة وغير عادية

صحيفة تكشف.. بايدن طلب من الرئيس عباس التعاون في هذا الملف ..

رجل أعمال إماراتي يشتري نادي "هبوعيل تل ابيب" الاسرائيلي

القاضي قاتل الاعلامية المصرية شيماء جمال : "قلّعتها الذهب ولفيتها بالجنزير"

تركيا: صحفي مُقرّب من اردوغان يُهدّد ممثلة تركيّة شهيرة بالسجن أو الاعتزال والهرب!

المدعية العامة في إسرائيل ترد بالموافقة على اعتقال "حميدتي" حال وصوله تل أبيب

حاخام إسرائيلي يتحدث عن خططه وما يطمح إليه في السعودية

الأخبار الرئيسية

التربية والتعليم تُعلن تفاصيل جديدة حول آلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

اشتية : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في معبر الكرامة

اصابة عاملين في استهداف الاحتلال الاسرائيلي للعمال على معبر الظاهرية جنوب الخليل

رسميا .. اشتية يعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

الصحة: 14 وفاة و10057 إصابة جديدة بكورونا و2866 حالة تعافٍ خلال أسبوع

الاتصالات الفلسطينية