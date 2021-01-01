ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان للعام 2022

وكالات / سما /

تربّعت ياسمينا زيتون ملكة على عرش الجمال اللبنانيّ للعام 2022، في حفل ضخم نظّمته شاشة الـ"LBCI" وأنتجته بالشراكة مع "IP STUDIOS" في مجمّع الفورم دو بيروت، وقدّمته الإعلاميّة والممثلة إيميه صياح.

وقد تميّز الحفل هذا العام، وبعد غيابٍ لثلاث سنوات، باكتسابه بعداً وطنيّاً وسياحيّاً يُعيد الثقة إلى لبنان، وبتأكيده على الأمل بخلاص الوطن على الرّغم من الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة التي يمُرّ بها، مشكّلاً عنواناً للسياحة والجمال في بلاد الأرز، ومؤكّداً على هويّة لبنان التقدّم والحداثة والأناقة والترفيه.

تاج الجمال اللبناني فازت به ياسمينا زيتون في حفل راقٍ ومميّز، تنافست خلاله 17 جميلة من جميلات لبنان، تقدّمن من المناطق اللبنانية كافّة ومن الاغتراب اللبناني، وهنّ: أغاتا صيفي من القبيّات، سيلين صليبا من جونية، شانيل العميل من رميش، كلويه حوشب من بقاعكفرا، كريستينا نخلة من عانا، دلال حبّ الله من صور، جاسينتا عرب من أردة، جاسينتا راشد من وادي دير دوريت، لارا هراوي من بسكنتا، لين مسعود من زغرتا، ماريا شوشاني من بيروت، ماريانا صقر من حدشيت، مروى مكّي من دير الزّهراني، مايا أبو الحسن من بتخنيه، ناتاليا السّيّد من صيدا، سيلفانا ديب من بيت شلالا، وياسمينا زيتون من كفرشوبا.

نجمة الحدث الجمالي الأوّل في لبنان نانسي عجرم أحيَت الحفل، فغنّت "الى بيروت الأنثى"، أغنيتها الجديدة التي أطلقتها مع المُوزّع العالمي مارشميلو "صح صح"، وأغنية "سلامات". وفي رسالة إلى لبنان، قالت نانسي عجرم " أنت حبيب العمر وسأبقى عالحلوة وعالمرّة".

كما أطلّت ملكة جمال العالم 2019 طوني آن سينغ Toni-Ann Singh من جامياكا بأغنية "I have nothing" للنجمة ويتني هيوستن، وقد حضرت الحفل ضمن وفد منظّمة "مسابقة ملكة جمال العالم Miss World"، الذي ضمّ أيضاً مدير عام- رئيس مجلس إدارة المنظّمة جوليا مورلي Julia Morley، مسؤول الحفلات في المنظّمة ستيفن دوغلاس مورلي Stephen Douglas Morley، ملكة جمال العالم 2021 الحاليّة البولنديّة كارولينا بيالاوسكا Karolina Bielawska، والوصيفة الأولى ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية شري سايني Shree Saini، والوصيفة الثانية أوليفيا ياسي Olivia Yacé من ساحل العاج.

الجميلات الـ17 خضعن لامتحان الطلّة، الجمال، والأسئلة، أمام لجنة تحكيم متخصّصة تألفت من ممثّلة وزارة السياحة ملكة جمال لبنان للعام 1993 سامايا شدراوي، مدير شركة "IP STUDIOS" الشريكة في إنتاج الحفل محمد يحيي، ملكة جمال العالم 2021 الحاليّة كارولينا بيالاوسكا Karolina Bielawska، المديرة العامة لجريدة النهار والنهار العربي نايلة تويني، المؤلّف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، الإعلاميّة ومقدّمة البرامج هيلدا خليفة، مخرج مسرح كركلا إيفان كركلا، والمؤثّرة العالميّة على مواقع التواصل الاجتماعي الـ"Influencer" كارن وازن.

وقد أطلّت المتباريات ضمن لوحات استعراضيّة ساحرة، بلباسَي البحر والسهرة، وتمايَلن بأجساد ممشوقة وبفساتين لافتة وتصاميم خاصّة من توقيع المصمّم اللبناني العالمي جورج حبيقة، لتصل 9 متباريات الى المرحلة النصف نهائيّة، حيث خضعن لأسئلة لجنة التحكيم المنوّعة وهنّ مايا أبو الحسن، جاسينتا راشد، دلال حبّ الله، ياسمينا زيتون، أغاتا صيفي، ناتاليا السّيّد، ماريا شوشاني، لين مسعود ولارا هراوي، تأهّلت بعدها كلّ من مايا أبو الحسن، جاسينتا راشد، لارا هراوي، دلال حبّ الله وياسمينا زيتون الى المرحلة النهائيّة، للإجابة على السؤال الموحّد "ما رأيك بحملة "أهلا بهالطلة" التي أطلقتها وزارة السياحة اللبنانية، وأي منطقة لبنانية تختارين لتكون على أعلام هذه الحملة؟".

وعلى وقع دقّات القلوب المُتسارعة، فازت ياسمينا زيتون بتاج الجمال اللبناني للعام 2022، فيما حلّت كلّ من مايا أبو الحسن وصيفة أولى، جاسينتا راشد وصيفة ثانية، لارا هراوي وصيفة ثالثة، ودلال حبّ الله وصيفة رابعة.

هذا وتجدر الإشارة الى أن لبنان سيُشارك في مسابقة "ملكة جمال العالم Miss World" ومسابقة "ملكة جمال الكون Miss Universe".