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مأساة جديدة في مصر.. شاب ينتحر قفزاً في النيل

الإثنين 25 يوليو 2022 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مأساة جديدة في مصر.. شاب ينتحر قفزاً في النيل



وكالات / سما /

مأساة جديدة هزت مصر، حيث أنهى شاب حياته بالقفز في النيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثمانه.

في التفاصيل شهدت مدينة دمياط شمال البلاد واقعة انتحار شاب ييلغ من العمر 39 عاماً، حيث ترك حافظة نقوده وحذاءه وهاتفه الجوال ثم قفز من أعلى جسر في النيل.

كما تبين من التحريات أن الشاب يدعى محمد عبد المنعم عماشة، ويقيم في شارع وزير، وكان يعمل بصناعة الأثاث والموبيليا التي تشتهر بها المدينة.

ديون وخلافات أسرية

ووفق أقوال الجيران، فإن محمد كان يتمتع بأخلاق عالية ويحظى بحب واحترام معارفه وأصدقائه، في حين ذكرت روايات أخرى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة لتراكم الديون عليه ووجود بعض الخلافات الأسرية.

من جانبها بدأت قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثمان الشاب، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الاستماع لأقوال أسرته لمعرفة دوافع إقدامه على الانتحار.

حادثة مشابهة

تأتي هذه الحادثة بعد أيام على انتحار عامل مصري يدعى عمر أحمد حسن إسماعيل" بالقفز في مياه النيل أيضاً. وألقى بنفسه من أعلى كوبري الشرق القديم بمدينة بني سويف جنوب القاهرة، تاركاً حذاءه وبطاقة هويته الشخصية.

وتبين أن العامل يبلغ 47 عاماً، ويقيم في قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، فيما كثفت قوات الإنقاذ البحري جهودها للبحث عن جثمانه.

#نهر النيل #مصر #انتحار

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