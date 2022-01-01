لن تتخيل ما يحدث لجسمك عند تناول فنجان قهوة يوميًا

وكالات / سما /

يعشق الكثيرون أن يبدأ يومه في الصباح بفنجان من القهوة، ومن ثم يستجمع قوته ليبدأ يومه يقظًا، ومع الاستمرار يتحول فنجان القهوة الصباحي عادةً يدمنها الإنسان ولا يمكنه التخلي عنها.

أهمية فنجان القهوة اليومي

وبحسب صحيفة " eat this "، فإن تناول القهوة باعتدال وعدم الإكثار منها قد يكون من أهم العادات التي تحافظ على صحة الإنسان، ولكن إذا زادت عن حدها ستتسبب في أمراض عديدة، وفي السطور التالية سنعرض أهمية فنجان القهوة اليومي و ماذا يحدث داخل المعدة.

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة والتي يستفاد منها الجسم للغاية، وفنجان واحد في اليوم قد يحمي خلايا المخ من الإصابة بالخرف أو الزهايمر المبكر و أمراض المناعة كالسرطان و الأورام .

يفيد فنجان القهوة اليومي للمعدة و الأمعاء في أن الكافيين الموجود في البن يحفز حركة عضلات القناة الهضمية .

يساعد على التركيز، فقد أشارت الدراسة إلى أن مادة الكافيين في القهوة تحفز الخلايا العصبية داخل المخ ليبقى الإنسان متيقظا لفترة أطول و تمنع تلك المادة ظهور اثار الإجهاد بالجسم .

انقاص الوزن، حيث تعتبر القهوة من أقل المشروبات في السعرات الحرارية، لذلك فإن تناول فنجان من القهوة يوميا بدون سكر قد يساعد في انقاص الوزن، وهناك دراسات أكدت أن القهوة تساعد في سد الشهية.