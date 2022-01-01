احذر هذه المادة في معجون أسنان الأطفال

وكالات / سما /
حذرت هيئة اختبار السلع الألمانية من استعمال معجون أسنان للأطفال يحتوي على مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم"؛ نظرا لأن هذه المادة الصبغية قد تتسبب في إتلاف المادة الوراثية.
وأكدت الهيئة أهمية استعمال معجون أسنان يحتوي على مادة "الفلورايد"، لدورها في حماية الأسنان من التسوس.
ومن المهم أيضا أن يكون محتوى الفلورايد مناسبا للأطفال (PPM) 1000، مع مراعاة استخدام الكمية المناسبة أيضا؛ فبالنسبة للأطفال حتى سن عامين ينبغي وضع كمية بحجم حبة الأرز على الفرشاة، وبالنسبة للأطفال من عمر سنتين إلى 6 سنوات، ينبغي وضع كمية بحجم حبة البازلاء على الفرشاة.