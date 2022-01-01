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احذر هذه المادة في معجون أسنان الأطفال

الإثنين 25 يوليو 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
احذر هذه المادة في معجون أسنان الأطفال



وكالات / سما /

حذرت هيئة اختبار السلع الألمانية من ‫استعمال معجون أسنان للأطفال يحتوي على مادة "ثاني أكسيد ‫التيتانيوم"؛ نظرا لأن هذه المادة الصبغية قد تتسبب في إتلاف المادة ‫الوراثية.

‫وأكدت الهيئة أهمية استعمال معجون أسنان يحتوي على مادة ‫"الفلورايد"، لدورها في حماية الأسنان من التسوس.

‫ومن المهم أيضا أن يكون محتوى الفلورايد مناسبا للأطفال (PPM) 1000، مع ‫مراعاة استخدام الكمية المناسبة أيضا؛ فبالنسبة للأطفال حتى سن عامين ‫ينبغي وضع كمية بحجم حبة الأرز على الفرشاة، وبالنسبة للأطفال من عمر ‫سنتين إلى 6 سنوات، ينبغي وضع كمية بحجم حبة البازلاء على الفرشاة.

#الأطفال #الاسنان #معجون الأسنان #الفرشاة

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