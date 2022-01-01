التربية والتعليم تُعلن تفاصيل جديدة حول آلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

رام الله / سما /

أعلن الوكيل المساعد لشؤون البحث والتطوير في وزارة التربية والتعليم برام الله محمد عواد، عن موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان يوم السبت المقبل الموافق 30 يوليو 2022، الساعة 09:00 صباحًا.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن النتائج ستُعلن عن طريق رسالة نصية تصل الطالب من خلال شركتي “جوال” و “أوريدو”، أو من خلال موقع خاص أعدته الوزارة للحصول على كشف الكتروني من خلال الاستعلام عن رقم الجلوس.

ومن جهته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة زياد ثابت، على أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لإعلان النتائج، متمنيًا النجاح والتفوق والتميز لجميع الطلبة.