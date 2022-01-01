  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

انسحاب فريق رابع من دوري كرة القدم الشاطئية

الإثنين 25 يوليو 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
انسحاب فريق رابع من دوري كرة القدم الشاطئية



غزة / سما /

أعلن النادي الأهلي انسحابه من بطولة كرة القدم الشاطئية، والتي ينظمها اتحاد الكرة، على ملعب نادي نماء الترابي شرق غزة.

وجاء قرار النادي الأهلي، تخوفًا من تعرض الفريق لإصابات، بعد إعلان موعد بداية الموسم الرياضي الجديد.

وكانت 3 فرق قد سبقت الأهلي في الإنسحاب وهي: الصداقة، والشجاعية، وشباب جباليا، ليصبح بذلك عدد الفرق المشاركة 8 فقط، من أصل 56 ناديًا في غزة.

ويشارك في البطولة أندية (خدمات الشاطئ، الهلال، الجلاء ، غزة الرياضي ، شباب الزوايدة ، نماء ، شباب خانيونس ، الصلاح).

وكان مقرر أن يلتقي الأهلي مع الشاطئ ضمن منافسات المحموعة الأولى التي سيتأهل منها مباشرة فريقي الشاطئ والصلاح.

وكانت البطولة قد انطلقت أمس بفوزان للصلاح على الشاطئ، ونماء على الزوايدة، فيما حقق الجلاء الفوز على الهلال في اليوم الثاني للبطولة.

#كرة القدم الشاطئية #الأهلي

الأكثر قراءة اليوم

بالصور .. قناة عبرية: لهذه الأسباب كانت عملية نابلس معقدة وغير عادية

قناة عبرية : المطارد النابلسي نجا من الاغتيال وشارك بجنازة شهيدي نابلس

عاد الى ارض الوطن..تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الأردني

رجل أعمال إماراتي يشتري نادي "هبوعيل تل ابيب" الاسرائيلي

تركيا: صحفي مُقرّب من اردوغان يُهدّد ممثلة تركيّة شهيرة بالسجن أو الاعتزال والهرب!

القاضي قاتل الاعلامية المصرية شيماء جمال : "قلّعتها الذهب ولفيتها بالجنزير"

حاخام إسرائيلي يتحدث عن خططه وما يطمح إليه في السعودية

الأخبار الرئيسية

اصابة عاملين في استهداف الاحتلال الاسرائيلي للعمال على معبر الظاهرية جنوب الخليل

44444444444444444

"الخارجية": جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

رسميا .. اشتية يعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

الصحة: 14 وفاة و10057 إصابة جديدة بكورونا و2866 حالة تعافٍ خلال أسبوع

صحيفة تكشف.. بايدن طلب من الرئيس عباس التعاون في هذا الملف ..

الاتصالات الفلسطينية