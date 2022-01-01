انسحاب فريق رابع من دوري كرة القدم الشاطئية

غزة / سما /

أعلن النادي الأهلي انسحابه من بطولة كرة القدم الشاطئية، والتي ينظمها اتحاد الكرة، على ملعب نادي نماء الترابي شرق غزة.

وجاء قرار النادي الأهلي، تخوفًا من تعرض الفريق لإصابات، بعد إعلان موعد بداية الموسم الرياضي الجديد.

وكانت 3 فرق قد سبقت الأهلي في الإنسحاب وهي: الصداقة، والشجاعية، وشباب جباليا، ليصبح بذلك عدد الفرق المشاركة 8 فقط، من أصل 56 ناديًا في غزة.

ويشارك في البطولة أندية (خدمات الشاطئ، الهلال، الجلاء ، غزة الرياضي ، شباب الزوايدة ، نماء ، شباب خانيونس ، الصلاح).

وكان مقرر أن يلتقي الأهلي مع الشاطئ ضمن منافسات المحموعة الأولى التي سيتأهل منها مباشرة فريقي الشاطئ والصلاح.

وكانت البطولة قد انطلقت أمس بفوزان للصلاح على الشاطئ، ونماء على الزوايدة، فيما حقق الجلاء الفوز على الهلال في اليوم الثاني للبطولة.