6 صفقات جديدة لأندية غزة في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصلت أندية غزة حراكها في الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفها استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري الممتازة والأولى الذي حدد اتحاد الكرة انطلاقه يوم التاسع من سبتمبر القادم.

وتعاقد شباب الزوايدة مع المدافع مصطفى الداعور وهو اللاعب الثامن الذي ينضم لصفوف الفريق في الانتقالات الحالية.

وحصل أهلي غزة على موافقة شباب رفح لاستعارة الحارس عبد الله أبو غزة للعب في صفوف الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وأعلن اتحاد بيت حانون عن التعاقد مع الصفقة الثامنة في الانتقالات بضم لاعب شباب رفح أحمد صباح لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتواصلت جهود اتحاد خانيونس في التعاقد مع مزيد من اللاعبين بعد ضم المهاجم عمر أبو عبيدة في صفقة انتقال حر ليكون اللاعب الخامس الذي ينضم للبرتقالي.

وأعلن نادي بيت لاهيا الصاعد لدوري الدرجة الأولى عن ضم اللاعبان إبراهيم شاهين ووجدي عودة.