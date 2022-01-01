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كلوب يشيد بصلاح: يمكنه بدء الموسم على الفور

الإثنين 25 يوليو 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يشيد بصلاح: يمكنه بدء الموسم على الفور



وكالات / سما /

أثنى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على الحالة البدنية للنجم المصري، محمد صلاح، قبل بدء الموسم الكروي الجديد.

وذكر كلوب في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو "لست متأكدًا من حاجته إلى مرحلة إعداد قبل الموسم. يمكنه (صلاح) بدء الموسم على الفور. إنه يحتاجها (فترة الإعداد) للإيقاع فقط".

وعندما سئل كلوب، عن تأثير تجديد عقد صلاح على الفريق بأكمله، قال "حسنًا.. عليك أن تسأل مو عن ذلك، لكنه يبدو دائمًا مليئًا بالرغبة في النجاح ويعمل بجد للغاية، ويعود إلى الفريق لائقًا جدًا".

وأضاف "أعلم أن مو سعيد جدًا جدًا؛ لأننا توصلنا لاتفاق. كنا فريقه قبل أن يوقع عقدًا جديدًا، والآن نحن بالتأكيد ناديه وهذا شعور جيد جدًا".

ويركز مدرب ليفربول، على رفع مستوى الفريق خلال المعسكر التدريبي في النمسا قبل انطلاقة الموسم، حيث وصل الريدز، إلى سالزبورغ يوم الجمعة، قبل أسبوع واحد من مواجهة درع مجتمع الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

ويخطط كلوب للتفوق على الموسم الماضي الذي فاز فيه فريقه بكأس محليين ووصل بنهايته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأنهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة خلف البطل سيتي.

وقال المدرب الألماني "في الموسم الماضي لم نتمكن من القيام بعمل أفضل بكثير. كان من الممكن أن تكون النتائج أفضل قليلا ولكن على مستوى الأداء ليس كثيرًا. سعداء بالأداء ولكننا رأينا الكثير مما يمكننا تحسينه، وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي".

وأضاف "ليس فقط لأننا نريد التحسن، ولكن علينا التحسن لأن الفرق الأخرى لا تنام. نعم، علينا أن نكون مستعدين لمعارك ضخمة في نهاية كل أسبوع، وهذا ما نحاول الاستعداد له".

#ليفربول #يورجن كلوب #محمد صلاح

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