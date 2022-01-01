حقيقة مُرة عانى منها ريال مدريد في الكلاسيكو

وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية النقاب عن حقيقة مرة عانى منها ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وخسر الريال معركته الودية الأولى في فترة التحضير للموسم الكروي الجديد، بالسقوط على يد الغريم التقليدي بهدف دون رد، وقع عليه البرازيلي رافينيا في الشوط الأول.

وأوضحت موندو أن ريال مدريد لم يسدد أي تسديدة على المرمى طوال المباراة، رغم أن أخطر كرة للميرينجي كانت من تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي تصدى لها إطار المرمى.

ولم ينجح رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تسديد أي كرة بين العارضة والقائمين طوال دقائق الكلاسيكو، ليبرهن الميرينجي على أن غياب كريم بنزيما عن الفريق يفقده العديد من الخيارات الهجومية.

وبالرغم من تسديد لاعبي الميرينجي 9 كرات على مرمى البارسا إلا أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن لم يتصد لأي كرة، لأن كل الكرات كانت بعيدة عن الثلاث خشبات، وفي الجهة المقابلة سدد برشلونة 16 كرة بينها 6 بين العارضة والقائمين.

وبدأ الريال فترة التحضير للموسم الجديد بنفس الطريقة التي أنهى بها الموسم الماضي، حين سدد كرة واحدة فقط على المرمى أمام ليفربول، ونجح في الفوز على الفريق الإنجليزي ونيل لقب دوري ابطال أوروبا.