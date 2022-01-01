مانشستر يونايتد يعثر على الحل السحري لأزمة رونالدو

وكالات / سما /

يسعى نادي مانشستر يونايتد لحل الأزمة التي كان بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت لرغبة الدون في وضع حدٍ لمسيرته مع الشياطين الحُمر، خاصة ان الفريق لن يلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن إدارة اليونايتد وجدت الحل السحري لحل الأزمة بما يخدم جميع الأطراف، ودون أن يخسر النادي.

وأشار التقرير نقلاً عن صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن إدارة النادي الإنجليزي تُخطط لتمديد التعاقد مع رونالدو حتى يونيو 2024، مع العلم أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2023.

وذكر التقرير أن ذلك هو شرط الإدارة للمُوافقة على إعارة رونالدو خلال الموسم الجديد لتحقيق رغبته بخصوص اللعب في مُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن إدارة اليونايتد ترغب في رؤية رونالدو يلعب مع الفريق في المُسابقة الأوروبية الأهم خلال الموسم بعد المُقبل تحت قيادة المُدرب الجديد إيريك تين هاج.

وأشار التفرير إلى أن العرض كان مُفاجئاً لرونالدو ووكيله خورخي مينديز، وشددت على أن العرض لم يتم رفضه من قبل صاروخ ماديرا.