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لماذا ينتظر ليفاندوفسكي رحيل ديباي عن برشلونة؟

الإثنين 25 يوليو 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا ينتظر ليفاندوفسكي رحيل ديباي عن برشلونة؟



وكالات / سما /

ينتظر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الوافد الجديد لفريق برشلونة الإسباني، رحيل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي عن النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وأوضحت موندو أن السبب في ذلك يرجع لرغبة ليفاندوفسكي في الحصول على القميص رقم 9، والذي يستحوذ عليه ديباي في الوقت الراهن، ليكون رقم قميصه بالبلوجرانا في الموسم الجديد.

وظهر ليفاندوفسكي بالقميص رقم 12 في لاس فيجاس خلال مشاركته الأولى الرسمية مع البارسا، ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، منتظراً الحصول على رقمه المفضل والذي يرتديه ديباي.

ويقترب ديباي من الرحيل عن برشلونة بالفعل بعدما أخبره المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، بأنه يخرج من خططه في الموسم الكروي الجديد، مع انفتاح الإدارة لبيع بطاقته نظير 20 مليون يورو.

وشارك ليفاندوفسكي لمدة 45 دقيقة في الكلاسيكو، لكنه لم ينجح في معرفة طريق شباك البلجيكي تيبو كورتوا، لكنه كان قريباً للغاية من فعلها في شوط واحد.

ونجح برشلونة في الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو لاس فيجاس التحضيري للموسم الجديد بهدف دون رد، وقع عليه البرازيلي رافينيا.

#ليفاندوفسكي #برشلونة #ديباي

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