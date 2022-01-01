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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال ووسط قطاع غزة

الإثنين 25 يوليو 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال ووسط قطاع غزة



غزة / سما /

أطلقت زوارق البحرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي وسط وشمال القطاع، أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية والواحة شمالا والنصيرات والزوايدة وسط القطاع وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

يشار إلى أن الزوارق الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

#بحرية الاحتلال #الصيادين

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