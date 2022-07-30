  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق شعبنا

الإثنين 25 يوليو 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق شعبنا



رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، دول العالم الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استباحتها لمدننا وبلداتنا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها فجر أمس في مدينة نابلس، وذهب ضحيتها الشهيدان محمد عزيزي، وعبد الرحمن صبح، وثمانية جرحى، وإحراق للمنازل والممتلكات، بما في ذلك القدس، وحالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وتقديم المساعدة لها.

وحمل رئيس الوزراء في مستهل كلمته في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الإثنين، في رام الله، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المسافرون عبر معبر الكرامة من تضييق، وتعطيل لتنقلاتهم، وطالب هذه السلطات فتح مطار القدس في منطقة قلنديا، وإزالة العراقيل أمام حركة الأفراد، والبضائع من وإلى فلسطين.

وتابع اشتية: "نحن والأردن الشقيق على ذات المسافة في كل ما هو ممكن لرفع المعاناة التي تتسبب بها إجراءات الاحتلال على الجسر، ونعمل سويا لإنهاء ذلك".

وفيما يخص نتائج التوجيهي، أعلن أن وزارة التربية والتعليم ستعلن عنها سيتم الإعلان عنها صباح يوم السبت 30/7/2022، في التاسعة صباحا، بما يشمل جميع مدارس فلسطين في الوطن والشتات.

وأهاب رئيس الوزراء بأبناء شعبنا التحلّي بالمسؤولية، والابتعاد عن أي مظاهر مرتبطة بإطلاق النار، أو الألعاب النارية، أو كل ما من شأنه أن يقلب الأفراح إلى أتراح، أو يخرق القانون.

يناقش مجلس الوزراء في جلسته، مخططات تنظيمية لمدينة القدس، وقضايا تخص جهاز الإحصاء المركزي، والاستفادة من مياه الباذان، ونظام المؤسسات التعليمية والخاصة والأجنبية، ويستمع المجلس إلى تقرير عن عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقارير مالية وأمنية وسياسية وأخرى.

#محمد اشتيه

الأكثر قراءة اليوم

بالصور .. قناة عبرية: لهذه الأسباب كانت عملية نابلس معقدة وغير عادية

قناة عبرية : المطارد النابلسي نجا من الاغتيال وشارك بجنازة شهيدي نابلس

عاد الى ارض الوطن..تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الأردني

رجل أعمال إماراتي يشتري نادي "هبوعيل تل ابيب" الاسرائيلي

تركيا: صحفي مُقرّب من اردوغان يُهدّد ممثلة تركيّة شهيرة بالسجن أو الاعتزال والهرب!

القاضي قاتل الاعلامية المصرية شيماء جمال : "قلّعتها الذهب ولفيتها بالجنزير"

حاخام إسرائيلي يتحدث عن خططه وما يطمح إليه في السعودية

الأخبار الرئيسية

اصابة عاملين في استهداف الاحتلال الاسرائيلي للعمال على معبر الظاهرية جنوب الخليل

44444444444444444

"الخارجية": جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

رسميا .. اشتية يعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

الصحة: 14 وفاة و10057 إصابة جديدة بكورونا و2866 حالة تعافٍ خلال أسبوع

صحيفة تكشف.. بايدن طلب من الرئيس عباس التعاون في هذا الملف ..

الاتصالات الفلسطينية