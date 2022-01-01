  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: حياة الأسير ناصر أبو حميد ما تزال في دائرة الخطر الشديد

الإثنين 25 يوليو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: حياة الأسير ناصر أبو حميد ما تزال في دائرة الخطر الشديد



رام الله / سما /

أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ حياة الأسير ناصر أبو حميد، وبحسب التقارير الطبية الأخيرة ما تزال في دائرة الخطر الشديد.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ جرعات العلاج الكيميائي التي خضع لها مؤخرًا كانت مخففة، كون أنّ جسده لم يعد يحتملها، حيث خرج منها أكثر سوءًا وإنهاكًا، لافتًا إلى أنّه خضع مؤخرًا لتصوير طبقي للدماغ، وبحسب الأطباء فإن النتيجة بعد أسبوعين.

وأشار إلى أن جلسة محكمة ستُعقد مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل للنظر في طلب الإفراج المبكر عنه بسبب وضعه الصحيّ، وذلك على الرغم ما أثبتته التّجارب السّابقة أنّ المسار "القانوني" قلما أدى إلى الإفراج عن أسير مريض وصل إلى الحالة الصحية التي وصل لها الأسير أبو حميد، خاصة أنّه محكوم بالسّجن مدى الحياة.

وقال، إنّ كافة المعطيات المتعلقة بقضية الأسير أبو حميد منذ أن اكتشفت إصابته بالسرطان العام الماضي وحتّى الآن، تؤكّد أن إدارة سجون الاحتلال تنفذ جريمة بحقّه امتدت على مدار السنوات الماضية وتصر على الاستمرار في استكمالها، عبر جملة من الأدوات الممنهجة التي تندرج ضمن جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، والتي أدت إلى وصوله إلى هذه المرحلة الخطيرة، خاصة مع استمرار احتجازه في سجن "الرملة".

وذكر نادي الأسير أن أبو حميد من بين 23 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، وهم من بين 600 أسير مريض، بينهم 200 أسير يواجهون أمراضًا مزمنة وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

#نادي الأسير #الأسير ناصر أبو حميد

الأكثر قراءة اليوم

بالصور .. قناة عبرية: لهذه الأسباب كانت عملية نابلس معقدة وغير عادية

قناة عبرية : المطارد النابلسي نجا من الاغتيال وشارك بجنازة شهيدي نابلس

عاد الى ارض الوطن..تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الأردني

رجل أعمال إماراتي يشتري نادي "هبوعيل تل ابيب" الاسرائيلي

تركيا: صحفي مُقرّب من اردوغان يُهدّد ممثلة تركيّة شهيرة بالسجن أو الاعتزال والهرب!

القاضي قاتل الاعلامية المصرية شيماء جمال : "قلّعتها الذهب ولفيتها بالجنزير"

حاخام إسرائيلي يتحدث عن خططه وما يطمح إليه في السعودية

الأخبار الرئيسية

اصابة عاملين في استهداف الاحتلال الاسرائيلي للعمال على معبر الظاهرية جنوب الخليل

44444444444444444

"الخارجية": جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

رسميا .. اشتية يعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

الصحة: 14 وفاة و10057 إصابة جديدة بكورونا و2866 حالة تعافٍ خلال أسبوع

صحيفة تكشف.. بايدن طلب من الرئيس عباس التعاون في هذا الملف ..

الاتصالات الفلسطينية