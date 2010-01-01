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الاعلام العبري: مسيّرة فلسطينية اخترقت أجواء مستوطنات غلاف غزة

الإثنين 25 يوليو 2022 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: مسيّرة فلسطينية اخترقت أجواء مستوطنات غلاف غزة



القدس المحتلة / سما /

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن طائرة فلسطينية مسيّرة اخترقت، ليلة الأحد/الاثنين، أجواء مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت /هيئة البث الإسرائيلية/ اليوم الإثنين، أن “طائرة مسيّرة قادمة من غزة، اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف الليلة الماضية، دون توفر تفاصيل إضافية عن الحادثة”.

وتمتلك المقاومة الفلسطينية منذ العام 2010 طائرات مسيرة من عدة أنواع، أشركت بعضها في التصدي للعدوان على غزة عام 2014، من خلال ضرب أهداف إسرائيلية.
ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية سيرت مؤخرا العديد من الطائرات الاستطلاعية في أجواء مستوطنات غلاف غزة.

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