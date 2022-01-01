نابلس: العثور على جثة شاب والشرطة تفتح تحقيقًا

رام الله / سما /

عثر صاح اليوم الإثنين، على جثة هامدة لشاب، داخل منزل عائلته في شارع تل بمدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات من الشرطة والأدلة الجنائية وصلت للمكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة.

ولاحقًا، قال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول شاب إلى أحد المشافي في المحافظة متوفيا، وعلى الفور تحرك وكيل النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة للمكان لمباشرة إجراءات الكشف والمعاينة وفقًا للقانون.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين إنتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.