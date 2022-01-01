أبو مذكور: السعودية أبلغتنا بموعد بدء العمرة وأول رحلة من غزة بهذا التاريخ

غزة/ سما /

قال رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور، "قبل نهاية شهر أغسطس القادم سيتم الانتهاء من تعويض كافة المعتمرين الذين حُرقت حقائبهم قبل أشهر أثناء عودتهم في الطريق لمعبر رفح".

وأفاد أبو مذكور في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري برعاية سفارة دولة فلسطين في القاهرة على أن يكون هناك تعويض من الجهة الأمنية المنسقة والناقلة لخروج المعتمرين ومن الخطوط الجوية الفلسطينية ووزارة الأوقاف.



وقال أبو مذكور خلال حديثٍ إذاعي، إن المملكة العربية السعودية أبلغتنا ببدء العمرة من بداية 1 محرم، متوقعًا أن تكون أول رحلة عمرة في قطاع غزة منتصف سبتمبر القادم، لافتًا إلى أن الأسعار ستكون في متناول الجميع.



وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أعلنت في السادس من أبريل/نيسان 2022، بياناً توضيحياً حول تأخر حقائب المعتمرين.

وأفادت الوزارة، أن مصر أبلغتهم رسمياً أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران فيها ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه.

وأكدت الوزارة على مطالبتها الجانب المصري بالتحقيق في الأمر للوقوف على حيثيات الحادث.