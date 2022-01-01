الاحتلال يهدم منزلا وسلاسل حجرية وبركة زراعية في قرية بيرين جنوب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا وسلاسل حجرية وبركة زراعية لتجميع المياه في قرية بيرين جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور ، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا في واد الأعور في القرية، يعود ملكيته للمواطن حاتم طه السلايمة، وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا.

وأضاف العمور أن قوات الاحتلال هدمت سلاسل، وبركة زراعية لتجميع المياه في المنطقة ذاتها.

وناشد كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى التدخل للجم هذه الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الشرسة، ومنع الاحتلال من الاستمرار بها ضد المواطنين العزل.

يذكر أن قوات الاحتلال تهدف من خلال هذه الاعتداءات المتواصلة، إلى تهجير سكان القرية أصحابها الحقيقيين، وتوسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.